Пашинян: Вірменія обговорює можливість початку процесу вступу до ЄС

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що в його країні обговорюють можливість початку процесу вступу до ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час зустрічі з віцепрезидентом Європейської комісії Маргаритисом Схінасом 9 вересня, повідомляє пресслужба глави уряду Вірменії.

Пашинян підкреслив, що Вірменія фактично розширює свій порядок денний у відносинах з ЄС, а питання про можливе членство в Євросоюзі стало частиною політичного порядку денного – особливо після торішнього виступу Пашиняна в Європарламенті.

"Це не просте питання, але воно стало частиною політичного порядку денного Вірменії, тому необхідно детально і комплексно підійти до цієї теми. Тут важливо буде прислухатися до зауважень і порад наших партнерів з ЄС", – сказав глава уряду Вірменії.

Пашинян висловив радість, що у відносинах Вірменії та ЄС помітні зміни.

"Починаються переговори щодо лібералізації візового режиму, прийнято рішення про підтримку Республіки Вірменія Європейським фондом миру, що ми дуже цінуємо", – сказав вірменський прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 9 вересня Європейський Союз почав переговори про лібералізацію візового режиму з Вірменією.

Нагадаємо, у березні 2024 року Європарламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість надання Вірменії кандидатського статусу на вступ у ЄС.

Після того вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що ця резолюція має стати предметом обговорення у Вірменії.