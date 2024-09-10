У Кабміні зробили прогноз на майбутній опалювальний сезон

Енергетична стійкість України стане одним із найбільших випробувань у майбутній зимовий період, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на прес-конференції.

"Енергетична стійкість - один із наших найбільших викликів цієї зими та осені. Ми успішно подолали три опалювальні сезони, але майбутня зима може бути найважчою", - зазначив він.

Прем'єр також підкреслив, що Україна збільшує автономність критичної інфраструктури та нарощує видобуток газу. За перші сім місяців 2024 року "Нафтогаз" видобув 8,6 мільярда кубометрів газу - на 7% більше, ніж торік. Цю зиму, за словами Шмигаля, планується пройти на газі власного видобутку, як і минулу.

"Цю зиму також плануємо пройти на газі власного видобутку, що важливо. Минулу зиму ми пройшли власними силами без залучення допомоги від наших партнерів, без закупівлі додаткового газу ззовні", - заявив він.

Глава уряду нагадав, що президент України Володимир Зеленський закликав уникати піару на питаннях енергетики і зазначив, що умови майбутньої зими будуть зрозумілі тільки в міру її настання. Шмигаль підкреслив, що спекуляції на цю тему неприпустимі.

Для захисту енергетичних об'єктів Україна використовує два рівні оборони: габіони з піском і залізобетонні конструкції, здатні витримувати атаки дронів і ракетні уламки.

"На 85% сьогодні більшість об'єктів, які повинні бути захищені «Укренерго», вже захищені", - сказав він.

Підготовка до опалювального сезону

Україна продовжує відновлювати енергосистему після атак з боку Росії та активно готується до майбутнього опалювального сезону.

Як раніше зазначав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, питання підготовки до зими та ситуація в енергетиці залишаються пріоритетними. За його словами, загальна ситуація в енергетичній сфері вже показує покращення.

Раніше глава Міненерго Герман Галущенко розповів, наскільки зараз Україна готова до зимового періоду.