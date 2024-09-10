Шольц поставив умови для участі Москви у наступному Саміті миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хотів би російської участі у Саміті миру, однак "це не спрацює", якщо атаки продовжаться. Про це він заявив на заході "Vorwärts" (Вперед), його слова цитує Tagesschau, повідомляє Європейська правда.

Німецький канцлер наголосив, що окрім необхідної військової підтримки України проти Росії-агресора, потрібно також вивчити шляхи виходу із ситуації війни.

Шольц стверджує – він, як і українське керівництво, хотів би ще одного мирного саміту, участь у якому має брати й Росія.

"Звичайно, це не спрацює, якщо людина, яка повинна там сидіти, при цьому каже: "А я продовжую атакувати" , – наголосив він, маючи на увазі очільника Кремля Владіміра Путіна.

Посадовець впевнений, що у цій ситуації потрібно те, що завжди важливо в політиці: ясність, твердість і характер.

"Ось у чому полягає суть, якщо ви хочете забезпечити мир і безпеку в Європі" , – додав Шольц.

Нагадаємо, у великому інтерв’ю ZDF Шольц висловився за присутність Росії на наступному Саміті миру та сказав, що "нині той момент, коли ми маємо обговорювати, як можна завершити війну і досягти миру швидше, ніж зараз видається можливим".

Пізніше стало відомо, що у головній опозиційній партії Німеччини – Християнсько-демократичному союзі (ХДС) – жорстко розкритикували Шольца за слова про те, що час починати шукати способи завершувати війну.