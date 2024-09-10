США підтверджують передачу РФ іранських ракет: застосують протягом наступних тижнів

Російська Федерація (РФ) отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкена, якого цитує The Washington Post.

"Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією. Росія вже отримала партії цих ракет" , - заявив Блінкен.

Також він додав, що Росія, ймовірно, використає іранські балістичні ракети вже протягом декількох тижнів.

Зокрема державний секретар додав, що сьогодні, 10 вересня, Штати оголосять нові санкції. Відомо, що під обмеження потрапить найбільша іранська авіакомпанія Iran Air.

Балістичні ракети Ірану для РФ

Ще у вересні газета The Wall Street Journal писала про те, що Російська Федерація отримала від Ірану партію балістичних ракет, ймовірно, короткого радіусу дії. Також перед цим з'ясувалось, що Тегеран посилив виробництво ракет та дронів після підписання угоди про співпрацю з країною-терористом.

Сьогодні, 10 вересня, голова українського уряду Денис Шмигаль заявив, що наразі він не має в розпорядженні конкретного факту, який би підтвердив передачу снарядів.

Тим часом експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце розповів, що відомо про ракети та які області перебуватимуть під загрозою.