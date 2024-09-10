Чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхівки на Полтавщині, троє поранених
У Гребінці на Полтавщині чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхового будинку. Є постраждалі. З посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції у Полтавській області, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вибух стався близько четвертої години ранку.
Поліцейські встановили, що у дворі п’ятиповерхового будинку 28-річний чоловік, який перебував у стані сп’яніння, кинув гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які перебували в бесідці неподалік. Поранених доставили до лікарні, загрози їх життю немає.
Чоловікові оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу:
- частиною 4 статті 296 - "Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень"
- частиною 1 статті 263 - "Незаконне зберігання, придбання бойових припасів"
Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.