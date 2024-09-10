Оголошено у розшук підозрюваного у побитті колишнього військового у Смілі

Прокуратура оголосила в розшук чоловіка, якого підозрюють у побитті колишнього військовослужбовця у місті Сміла на Черкащині.﻿﻿ З посиланням на Офіс генерального прокурора, повідомляє Українська правда.

"За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України)" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук.

Також прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Раніше стало відомо, що у місті Сміла Черкаської області побили колишнього військовослужбовця через дорожній конфлікт, який стався з батьками ветерана та місцевим мешканцем, глава МВС Ігор Клименко пообіцяв жорстку реакцію правоохоронців.