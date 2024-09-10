В "Укренерго" повідомили, що у середу світло вимикати не будуть

У середу 11 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, але енергетики просять економити світло.﻿ З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

"11 вересня застосування заходів обмеження не прогнозується" , - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" закликають споживати електроенергію ощадливо та не користуватись кількома потужними електроприладами одночасно з 18:00 до 22:00.: