Зеленський пригрозив "помічникам" Путіна відповіддю на кожну ракету та дрон
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня на доповідях розвідки та СБУ обговорили подальші плани Москви та українські відповіді на них. З посиланням на звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.
"Доповіді розвідки – ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують у Москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України.
І я хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну: ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати", - заявив президент.
Глава держави повідомив, що офіційно представив нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Серед його основних завдань – переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики.
Також була доповідь про ситуацію на фронті.
"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок. Які справді зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз", - сказав голова держави.