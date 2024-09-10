Віце-прем'єр Канади стурбована показом стрічки про російських солдатів у Торонто

Віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, засудила показ фільму про російських солдатів "Росіяни на війні" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.﻿﻿ З посиланням на CBC, повідомляє Європейська правда.

Фріланд сказала журналістам у вівторок, 10 вересня, що і дипломати, і канадсько-українська громада висловили "серйозну стурбованість" стосовно фільму, і вона "поділяє це занепокоєння".

"Неправильно, що канадські державні гроші підтримують показ і виробництво такого фільму" , – вважає вона.

Коментуючи слова авторки фільму, колишньої режисерки Russia Today Анастасії Трофімової, про те, що "Росіяни на війні" – антивоєнний фільм, віцепрем’єрка Канади нагадала, що у війні проти України не можна ставити знак рівності між жертвою та агресором.

"Це війна російської агресії, це війна, де Росія порушує міжнародне право і скоює воєнні злочини. У цій війні дуже чітко є добро і зло. Українці борються за свій суверенітет і за демократію в усьому світі" , – підкреслила Фріланд.

Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.

Генеральне консульство України в Торонто також висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на тамтешньому міжнародному кінофестивалі.