Генштаб: Окупанти активізувалась на п'ятьох напрямках фронту

Надвечір 10 вересня росіяни активізувалсь на Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках. Всього з початку доби відбулося 112 бойових зіткнень.﻿ З посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 10 вересня, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними Генштабу, найгарячішою залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

За сьогодні противник завдав по території України 49 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 67 КАБ), використав для ураження 526 дронів-камікадзе. Здійснив більше 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Триває бій.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня 13 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. Десять атак відбито Силами оборони. Бої продовжуються в районі Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського. Досі точиться два боєзіткнення, решту атак наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів протягом дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського, Григорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку активність окупантів вилилась в три бойових зіткнення. Всі атаки поблизу Іванівського та Калинівки захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали дев’ять атак противника поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки.

Ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки 25 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.

Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 300 окупантів, 124 з них - безповоротно. Знищено шість артсистем, одну бойову броньовану машину та три автомобіля, також пошкоджено чотири автомобіля окупантів та 13 артилерійських систем.

На Курахівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Георгіївки, Українська та Красногорівки, де наші захисники відбили 18 атак, чотири боєзіткнення триває.

На Времівському напрямку наші війська відбивають атаку противника поблизу Вугледара.

Окупанти, без успіху, провели штурм наших позицій на Оріхівському напрямку, поблизу Малих Щербаків. Отримали гідну відсіч.

На Придніпровському напрямку сім невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів здійснено агресором протягом дня.