Сибіга провів першу розмову з генсеком НАТО: що обговорили
Глава МЗС України Андрій Сибіга уперше після призначення на посаду провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Європейська правда.
Про це Сибіга розповів у соцмережі Х (Twitter).
Сибіга та Столтенберг обговорили збільшення та стабілізацію військової допомоги Україні, збільшення оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння.
Глава МЗС підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО.
"Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії", – відзначив міністр.
Сибіга подякував генеральному секретарю за його особисту підтримку з цього та інших питань.
Як відомо, з 1 жовтня колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте замінить Єнса Столтенберга, що йде у відставку після десятирічного перебування на посаді генерального секретаря НАТО.
Неофіційно повідомляли, що заступником чи заступницею Рютте хочуть призначити представника Східної Європи.