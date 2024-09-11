Сибіга провів першу розмову з генсеком НАТО: що обговорили

Глава МЗС України Андрій Сибіга уперше після призначення на посаду провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Європейська правда.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х (Twitter).

Сибіга та Столтенберг обговорили збільшення та стабілізацію військової допомоги Україні, збільшення оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння.

Глава МЗС підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО.

"Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії", – відзначив міністр.

Сибіга подякував генеральному секретарю за його особисту підтримку з цього та інших питань.

Як відомо, з 1 жовтня колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте замінить Єнса Столтенберга, що йде у відставку після десятирічного перебування на посаді генерального секретаря НАТО.

Неофіційно повідомляли, що заступником чи заступницею Рютте хочуть призначити представника Східної Європи.