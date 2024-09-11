Нафта зростає після обвалу цін до рівня грудня 2021 року

Ціни на нафту еталонних марок збільшуються вранці у середу після обвалу до мінімумів з грудня 2021 року, повідомляє Enkorr.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:14 за київським часом становить $69,59 за барель, що на $0,4 (0,58%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. Напередодні ці контракти впали на $2,65 (3,7%), до $69,19 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшились у ціні на $0,38 (0,58%), до $66,13 за барель. У вівторок котирування цих ф'ючерсів обвалилися на $2,96 (4,3%), до $65,75 за барель.

Негативними чинниками для нафтового ринку напередодні стали слабкі статдані з Китаю, найбільшого імпортера нафти у світі, й погіршення прогнозів світового попиту на нафту від ОПЕК.

Обсяг китайського імпорту у серпні зріс лише на 0,5% після підйому на 7,2% місяцем раніше, тоді як аналітики у середньому очікували збільшення на 2-2,5%.

Тим часом ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на сировину нв 2024 рік на 80 тис. барелів на добу (б/д) – до 2,03 млн б/д. Раніше очікувалося підвищення попиту на 2,11 млн б/д. Крім того, альянс очікує, що пропозиція нафти з країн, які не входять в угоду ОПЕК+, 2024 року збільшиться на 1,23 млн б/д, 2025 року – ще на 1,1 млн б/д.

"Нафта продовжує дешевшати на слабких прогнозах попиту, що викликано як сезонними, так і циклічними чинниками. Водночас погані економічні новини, зокрема з Китаю, чинили тиск навіть на найбільш песимістичні прогнози" , – сказав глава аналітичного відділу в Third Bridge Пітер Макнеллі.

Увагу трейдерів також спрямовано на щотижневі дані про запаси енергоносіїв у США, які буде оприлюднено о 17.30 за київським часом у середу. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що нові відомості вкажуть зростання запасів нафти минулого тижня на 900 тис. барелів.

Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні, показали падіння запасів нафти в Штатах минулого тижня на 2,79 млн барелів.

Увагу ринку також спрямовано на шторм «Франсін», який посилився до урагану І категорії й рухається у бік узбережжя Луїзіани. Низка великих нафтовидобувних компаній уже призупинила роботу своїх вишок у Мексиканській затоці, і є побоювання, що ураган може порушити роботу НПЗ на узбережжі.