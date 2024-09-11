BMW відкликає 1,5 млн авто через ймовірні проблеми з гальмами

Німецький автовиробник BMW відкликає 1,5 млн автомобілів та забороняє постачання 320 000 машин, що поки не надійшли до власників, через ймовірну проблему з гальмами. Про це повідомляє пресслужба BMW, повідомляє ЛігаБізнес.

Компанія також заявила, що знижує свої очікування щодо прибутку та продажів, зокрема через цю проблему та низький попит у Китаї.

Постачальник запчастин Continental, що виробляє інтегровану гальмівну систему для BMW, заявив, що функція електронного компонента може бути порушена. Гальма потрібно буде замінити.

У Continental додали, що небезпеки зниження ефективності гальмування нижче законодавчо встановлених стандартів немає.

Проблеми з інтегрованою гальмівною системою (IBS) спричинили мільйонні витрати BMW на гарантійне обслуговування в поточному кварталі.

Компанія заявила, що тепер очікує незначного зниження поставок автомобілів по всьому світу в другому півріччі 2024 року.

Bloomberg пише, що через ці події акції BMW впали на 8,7%, що знизило ринкову оцінку компанії приблизно на 5 млрд євро. Акції постачальника гальмівної системи Continental впали на 10,5%.