У Міноборони Британії розповіли про дії російської розвідки у кіберпросторі

У Міноборони Британії у новому розвідувальному огляді щодо російсько-української війни розповіли про кібердіяльність підрозділу 29155 російської військової розвідки, повідомляє Європейська правда.

У відомстві нагадали, що 5 вересня Національний центр кібербезпеки Великої Британії публічно заявив, що підрозділ 29155 російської військової розвідки несе відповідальність за низку кібероперацій у всьому світі з 2020 року.

Принаймні деякі з кібероперацій цієї групи майже напевно були спрямовані на підтримку російського вторгнення в Україну.

Операції включали руйнівне шкідливе програмне забезпечення WhisperGate, яке було використано проти українських цілей у 2022 році. Інша діяльність включала пошкодження веб-сайтів і сканування мережі з метою шпигунства.

Раніше WhisperGate приписували російській державі – у цій новій доповіді атака конкретно пов'язується з підрозділом 29155.

Підрозділ 29155 вважається відповідальним за спроби державних переворотів, саботаж і операції впливу, а також замахи на вбивства по всій Європі. Таким чином, наступальні кібероперації знаменують собою розвиток можливостей підрозділу 29155.

Це ще раз підкреслює значення, яке російська держава надає кіберпростору в контексті свого вторгнення в Україну.

Розвідувальна служба Німеччини BfV оприлюднила в понеділок попередження про те, що за низкою онлайн-атак на країни НАТО і ЄС стоїть група кіберзлочинців, що належить до підрозділу 29155 російської військової розвідки.

Раніше зі схожим застереженням щодо діяльності підрозділу 29155 виступили в Поліції безпеки Естонії.