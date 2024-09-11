В Мурманській області РФ заявили про атаку безпілотників: там знаходиться аеродром "Оленья"

У Мурманській області Російської Федерації (РФ) жаліються на невідомі безпілотники. На території регіону розташований аеродром "Оленья". ﻿ Про це повідомляє Telegram-канал Baza, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Безпілотні літальні апарати (БпЛА) були виявлені в районі Сєвєроморська. Після цього на всьому Кольському півострові було введено обмеження на польоти.

Зазначається, що у Сєвєроморську розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ. Зокрема на території регіону, як й згадувалось вище, знаходиться аеродром "Оленья".

Тим часом у Мурманську лунає повітряна тривога.

Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс, своєю чергою, підтвердив інформацію щодо нальоти безпілотників, але не уточнив їх кількість. Також він додав, що наразі було зачинено два аеропорти - Мурманська й Апатитів.

Нагадаємо, наприкінці липня джерела повідомили про атаку дронів української розвідки на нафтопереробний завод і три російські військові аеродроми. Пізніше розвідка офіційно підтвердила цю інформацію та охарактеризувала операцію як "олімпійське досягнення".

Пізніше Головне управління розвідки (ГУР) повідомило, що внаслідок удару по аеродрому "Оленья" були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.