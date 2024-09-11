Україну накриє циклон Annet: яка очікується погода 12 вересня

Погоду в Україні 12 вересня визначатиме циклон Annet. Тому майже всюди пройдуть дощі, навіть з грозами, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра погода України перебуватиме під впливом циклонічної системи, що розташувалася південному заході Європи - центр циклону Annet буде над Італією. Атмосферні фронти зумовлять практично повсюди в Україні 12 вересня періодичні дощі, подекуди з грозами" , - розповіла вона.

Завтра Україну накриє циклон Annet (t.me/PohodaNatalka)

При цьому, синоптик зазначила, що ця зміна погоди може вплинути на метеопатів - можливі головний біль, проблеми з артеріальним тиском, сонливість, зниження працездатності тощо.

"Температура повітря 12 вересня в Україні очікується неоднорідною. У західних областях протягом дня +19...+22 градусів, у східній частині +28...+32 градусів, на решті території України буде тепла погода, +25....+30 градусів" , - розповіла синоптик.

Погода у Києві

У Києві 12 вересня також варто очікувати на дощ, можливо навіть з грозою.

"Максимальна температура повітря коливатиметься близько +27 градусів" , - констатувала Діденко.

Погода в Україні

Вересень 2024 в Україні розпочався з теплої погоди. Синоптики говорили, що спека може досягти рекордних +35, +36 градусів.

Упродовж минулого тижня в Україні трималася тепла погода, незважаючи на обіцяне похолодання. Але цього тижня до досить теплої погоди додалися дощі. Але опади не позначилися на температурі.