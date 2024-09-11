У ЄС заявили про готовність повністю відмовитись від російського газу

Частка російського газу в імпорті країн Європейського Союзу різко знизилася після війни Росії проти України. ЄС готовий повністю відмовитися від постачання з Москви, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє сайт Єврокомісії.



За її словами, частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася з 45% у 2021 році до 18% до червня 2024 року, тоді як імпорт від таких надійних партнерів як Норвегія та США збільшився.

"Ми більше не знаходимося під владою трубопроводів Путіна, і ми продовжуємо підтримувати наших українських партнерів у міру наближення зими", - сказала вона.

При цьому Сімсон заявила, що європейські компанії мають право використати українську газову інфраструктуру, оскільки на це немає санкцій і є інтерес з української сторони.

У доповіді про стан Енергетичного співтовариства за 2024 рік йдеться, що ціни на енергоносії більш стабільні і залишаються значно нижчими від пікових рівнів енергетичної кризи 2022 року.

При цьому ЄС досяг свого 90-відсоткового зимового плану зберігання газу 19 серпня 2024 року, значно раніше крайнього терміну 1 листопада.

Кінець транзиту

Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через Україну закінчується наприкінці 2024 року і Київ його не продовжуватиме.

Президент Володимир Зеленський у липні, що Київ веде переговори про постачання газу з Азербайджану до ЄС . Угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками є "одною із пропозицій", які наразі обговорюються, сказав тоді Зеленський.