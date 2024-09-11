У додатку Monobank з'явилася нова незвичайна функція, яка допоможе клієнтам банку дізнаватися про одну із послуг завчасно, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал співзасновника Monobank Олега Гороховського.

Тепер у додатку можна побачити яка сума та за що спишеться з рахунку завтра та післязавтра.

"За нашими даними, завдяки цій функції життя пересічного українця стане простішим на 0,08%" , - написав Гороховський.

Додаток Monobank

Monobank — це український мобільний банк, який не має фізичних відділень і працює виключно через додаток на смартфоні. Запущений у 2017 році, він пропонує широкий спектр банківських послуг, включаючи відкриття рахунків, кредити, депозити та перекази коштів. Monobank відомий зручним інтерфейсом, швидкою реєстрацією та підтримкою різних платіжних систем, зокрема Apple Pay і Google Pay. Банк також надає кешбек-програми та гнучкі умови кредитування, що зробило його популярним серед українців.

Monobank, як і багато інших українських банківських додатків, зазнавав збоїв через кібератаки з боку Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Такі атаки включали DDoS-атаки (розподілені атаки на відмову в обслуговуванні), які перевантажували системи банку, що призводило до тимчасової недоступності послуг для користувачів. Команда Monobank оперативно реагувала на ці загрози, швидко відновлюючи роботу додатку, водночас посилюючи заходи кібербезпеки для захисту коштів та даних клієнтів.

Нещодавний збій у роботі додатку стався 30 серпня. Раніше у тому ж місяці росіяни здійснили атаку на банк, яка тривала три дні.