"Росатом" заказал оборудование в Китае для турецкой АЭС из-за срыва поставок из ФРГ

"Росатом" зробив альтернативне замовлення обладнання в Китаї для першої АЕС Туреччини через затримки поставок від німецької Siemens Energy AG.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Попри звернення президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до канцлера Німеччини Олафа Шольца, проблема затримки не була вирішена, що змусило шукати альтернативи для збереження графіку будівництва АЕС "Аккую".

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар зазначив, що затримка призвела до кількамісячного відставання у будівництві станції.

"Невдача Німеччини надати задовільне пояснення затримки вплинула на проєкт" , — сказав Байрактар.

"Однак Росатом уже зробив альтернативне замовлення в Китаї" , - додав він.

Обладнання необхідне для газоізольованої підстанції, яка передаватиме електроенергію від електростанції вартістю 24 мільярди доларів до електромережі.

Представник Siemens Energy заявив, що компанія дотримується законів про експортний контроль.

"Це політичне рішення щодо питання, яке не підлягає міжнародним санкціям, фінансовим чи юридичним проблемам, і не було жодного прогресу, незважаючи на його обговорення на найвищому рівні" , — сказав Байрактар у середу в інтерв'ю державному агентству "Анадолу".

Він також зазначив, що Siemens, яка має великі операції в Туреччині, можливо, "заплатить за це".