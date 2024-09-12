Канадський фестиваль вирішив показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Міжнародний кінофестиваль у Торонто вирішив не скасовувати показ фільму "Росіяни на війні" російської пропагандистки Анастасії Трофімової, попри протести і заклики не демонструвати стрічку, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють сайт фестивалю, генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко у Facebook.

"Міжнародний кінофестиваль у Торонто визнає і поважає висловлені занепокоєння та дискусії щодо канадського документального фільму "Росіяни на війні". Прем'єра фільму в Північній Америці відбудеться пізніше цього тижня, як і було заплановано".

За словами організаторів, фільм, який вони називають "документальним" і "канадсько-французьким", створювався за фінансової підтримки кількох канадських агентств як на федеральному, так і на провінційному рівнях.

"Наскільки ми розуміємо, він був створений без відома або участі російських державних органів. На нашу думку, цей фільм у жодному разі не можна вважати російською пропагандою. Хоча ми розуміємо стурбованість, висловлену багатьма, ми вважаємо, як і Венеційський кінофестиваль та інші міжнародні фестивалі, які включили фільм до своїх програм, що ця канадська документальна стрічка заслуговує на місце в нашій добірці" , – йдеться у заяві.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто каже, що він "як культурна інституція відстоює право митців та працівників культури вільно висловлювати справедливі політичні коментарі та виступати проти цензури".

"Ми розуміємо і глибоко відчуваємо страждання українського народу внаслідок незаконного російського вторгнення. Працюючи з мистецтвом, створеним у цей політично напружений час, ми керуємося демократичними цінностями свободи совісті, думки, вираження поглядів і мирних зібрань, захищеними Канадською хартією прав і свобод для всіх канадців, включно з канадськими митцями" , – підсумували організатори кінофестивалю.

Водночас генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко написав, що "вкрай розчарований" також позицією фестивалю.

"Жахливо, що фестиваль відстоює своє рішення про показ російського пропагандистського фільму "Росіяни на війні", посилаючись на фінансування канадських відомств, особливо коли одне з цих відомств, TVO вже засудило свою підтримку фільму та розпочало внутрішнє розслідування. Заява TIFF свідомо опускає цей факт, вводячи в оману громадськість".

Він підкреслив, що фестиваль також не повідомив громадськості, що режисер фільму Анастасія Трофімова раніше працювала на Russia Today, головну російську пропагандистську корпорацію, яка заборонена в Канаді, зокрема, за приховування російської агресії проти України.

"З огляду на те, як Росія ставиться до журналістів, наївно вважати, що Анастасія Трофімова провела понад 6 місяців у складі російської військової частини без нагляду з боку російських військових або уряду. Ми вважаємо, що виробництво цього фільму було дозволено, оскільки він відповідає російським наративам, які применшують звірства російського вторгнення" , – наголосив Ніколенко.

Він закликав фестиваль "не плутати російську пропаганду зі свободою вираження поглядів".

"Україна як ніхто інший розуміє демократичні цінності, ми захищаємо їх ціною власного життя, але ми виступаємо проти будь-яких маніпуляцій, які виправдовують вибір цього проекту.