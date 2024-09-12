Ставки трохи знизилися: під який відсоток можна взяти кредит у банку

Банки України у серпні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять оперативні дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 33,8% річних. Місяць тому ставки були на рівні 34%.

При цьому банки знизили ставки кредитів для підприємств у гривні з 16,5% до 14,7% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,8% до 263 млрд. гривень, для підприємств - на 1,0% до 811 млрд. гривень.

Кредити населенню

За даними НБУ, частка кредитів у видатках українців зросла до історичного максимуму. Ставлення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення сягнуло 16%.

У той же час боргове навантаження позичальників банків залишається неоднорідним залежно від рівня доходів: загалом вищі показники у населення з нижчими доходами, хоча таким позичальникам банки пропонують менші кредитні ліміти та рівень використання цього кредитного ліміту буде вищим.

Банкіри очікують зростання кредитних портфелів населення протягом наступних 12 місяців. Вже шостий квартал поспіль банки прогнозують зростання обсягів позик населенню. За даними опитування НБУ, рекордна частка респондентів вважала боргове навантаження домогосподарств низьким. Очікується, що вимоги до позичальників пом'якшуватимуться.

Ставки банків за кредитами для населення залишаються вищими за 30% вже багато років через великі ризики неповернення коштів.