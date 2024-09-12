Під Києвом на Софіївській Борщагівці сталася стрілянина: що кажуть у поліції

У четвер, 12 вересня, в Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина. Наразі поліція з'ясовує всі обставини, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та коментар Нацполіції.

Що трапилося

Сьогодні вранці Telegram-каналами поширилися повідомлення про стрілянину, яку нібито вчинили прямо з вікон ЖК під Києвом на Софіївській Борщагівці. В мережі оприлюднили відео з місця та написали, що туди вже прибули спецпризначенці.

Що каже поліція

Як сказали в прес-службі Нацполіції України, правоохоронці приїхали на місце за фактом виклику. Наразі проводяться слідчі дії, з'ясовуються всі обставини події. За даними Нацполу, стрілок був один.

Нагадаємо, в серпні РБК-Україна писало про стрілянину в Печерському районі Києва. Тоді військовослужбовець відкрив вогонь під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів.

Крім того, раніше в Києві на блокпосту сталася стрілянина через те, що водій автівки не зупинився на вимогу військових.

Також повідомлялося про чоловіка, який влаштував стрілянину в Оболонському районі столиці в стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок чого постраждав 53-річний чоловік, його госпіталізували.