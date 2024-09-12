Президент Естонії прибув до Києва

У четвер до Києва з візитом прибув президент Естонії Алар Каріс, повідомляє Європейська правда.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Каріс відзначив, що прибув до чудового міста Києва і "з нетерпінням чекає" на всі зустрічі та дискусії.

"Попереду зустрічі та обговорення, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України та її цілей. Ми з українським народом у його боротьбі за свободу та незалежність", – написав Каріс у своєму Facebook.

Каріс прибув до української столиці наступного дня після візиту своїх балтійських колег – президента Литви та прем’єрки Латвії, які відвідали у Києві саміт Кримської платформи.