61% угорців виступає проти вступу України до ЄС – опитування

Угорці у 2024 році стали менш відкритими до розширення ЄС у порівнянні з минулим роком та особливо скептичними стосовно членства України. Про це свідчить опитування аналітичного центру Policy Solutions, повідомляє Європейська правда.

Торік більшість респондентів підтримували вступ кількох країн-кандидатів, але у 2024 році лише 45% опитаних були позитивно налаштовані щодо Чорногорії – країни з найбільшою підтримкою.

Натомість серед країн-кандидатів угорці найменше підтримують приєднання України. Рік тому переважна більшість угорців виступали проти вступу України до ЄС, а цьогоріч аж шість з десяти угорців – 61% – відкидають членство України.

Вступ України до ЄС є найбільш популярним серед виборців опозиційної партії "Тиса": 34% за і 53% проти. Виборці цієї партії найбільше хотіли б бачити серед членів ЄС Чорногорію (50%), тоді як виборці партії Віктора Орбана "Фідес" хотіли б бачити приєднання Туреччини.

Опитування показує, що більшість угорців втомилися від дебатів між ЄС та урядом, причому дві третини респондентів вважають, що уряд повинен виконати всі проміжні показники, встановлені для виділення фінансових ресурсів.

Ця цифра не змінилася з минулого року. У той час як 40% проурядових виборців відкидають ідею поступливості країни перед Європейською комісією, 54% кажуть, що уряду слід поступитися, щоб отримати кошти ЄС.