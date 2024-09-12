Сибіга обговорив з італійським колегою новий пакет допомоги та посилення ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з італійським колегою Антоніо Таяні, повідомляє Європейська правда.

Про це він розповів у своєму X (Twitter).

Сибіга зазначив, що подякував Таяні за роботу Італії як головуючої країни у "Групі семи" та за надану Україні допомогу.

"Обговорили прискорення надходження наступного пакета військової допомоги від Італії та посилення "повітряного щита" України. Також висловив наш інтерес до списаної італійської техніки. Ми відзначили гарні перспективи для подальшої співпраці наших оборонних індустрій", – розповів міністр закордонних справ.

Сибіга додав, що також вони скоординували позиції перед сесією Генеральної асамблеї ООН.

Крім того, обговорювали питання, пов’язані з неповнолітніми громадянами України, які через війну зараз проживають в Італії з тимчасовим захистом.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єркою Джорджією Мелоні.

Раніше Таяні заявив, що Україні не можна використовувати італійську зброю для ударів по території Росії.