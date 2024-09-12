У Польщі припускають, що безпілотника, який залетів з України не існувало

У Польщі нібито схиляються до того, що заявленого порушення кордону російським дроном взагалі не було і радар зафіксував "метеорологічне явище". Такі коментарі отримали журналісти RMF FM від неназваних співрозмовників в армії, повідомляє Європейська правда.

За їхніми словами, зараз базовою версією розслідування є те, що у день ймовірного порушення невідомим об’єктом кордону Польщі під час масованої атаки РФ по українських містах радари зафіксували "атмосферне явище", а не безпілотник.

Серед іншого, припускають, що на роботу засобів моніторингу могло вплинути активізоване у той час обладнання на території України.

Водночас не виключають, що пошуків можливих уламків цього об’єкта ще поновлять.

Військові продовжують аналізувати дані з радіолокаційних систем Польщі та союзників. Також контактують з українською стороною для уточнення деталей.

Нагадаємо, 26 серпня у польській армії заявили про порушення повітряного простору країни під час ракетно-дронової атаки Росії по українських містах. Припускали, що цей об’єкт був безпілотником, оскільки його швидкість була замала для ракети.

Після тривалого прочісування місцевості в районі, де він зник з радарів, уламків так і не виявили. З 5 вересня пошуки припинили.

Версію про "метеорологічне явище" ще у перші дні озвучив спікер Сейму Польщі після того, як спілкувався з військовими.