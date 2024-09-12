Україна розкритикувала Північну Корею за пуски балістичних ракет

Україна різко засуджує пуски Північною Кореєю балістичних ракет. Такі дії є загрозою миру та стабільності у регіоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Чергова провокація Пхеньяна є прямою загрозою миру та стабільності на Корейському півострові та у світі. Північна Корея продовжує одвертий курс на дестабілізацію, складовою якого є також надання у порушення міжнародних санкційних режимів військової допомоги державі-агресору Росії", - йдеться у заяві.

МЗС наголошує, що дії КНДР порушують норми міжнародного права та несуть серйозну загрозу ескалації.

Україна закликає світ забезпечити санкційний тиск на Північну Корею. Як зазначає МЗС, це дозволить запобігти подальшому розвитку ракетних програм КНДР та примусить Пхеньян відмовити від агресивних дій.

Міністерство також повідомило, що під час 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Україна звернеться з відозвою до світової спільноти посилити політику стримування КНДР.

Що цьому передувало

Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що Північна Корея здійснила пуски балістичних ракет. У Пхеньяні не уточнювали ніяких подробиць.

За даними Associated Press, КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік моря. Ракети були запущені зі столиці - Пхеньяна. Вони пролетіли 360 кілометрів і впали у водах між Корейським півостровом і Японією.

Це був перший запуск ракет КНДР більш ніж за два місяці. Японія у відповідь посилили захист своїх кораблів та літаків.