Україна закликала хасидів утриматися від паломництва до Умані

Міністерство закордонних справ України звернулося до паломників-хасидів із проханням утриматися від відвідання Умані під час святкування Рош га-Шана цього року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Ізраїлі.

Причиною такого заклику є триваюча повномасштабна військова агресія Росії, яка створює реальні загрози для життя і безпеки людей, що унеможливлює гарантування безпеки іноземних громадян на території України.

У випадку рішення про паломництво, попри застереження, хасиди мають врахувати діючий в Україні воєнний стан, який включає низку обмежень: комендантську годину, обмеження на масові зібрання, посилені патрулі та примусові заходи для тих, хто порушує ці обмеження.

Додаткові фактори, які можуть ускладнити перебування паломників:

недостатня кількість приміщень для укриття;

перевантаженість транспортних шляхів та можливі затримки через обстріли;

обмежені ресурси медичного обслуговування;

можливе введення додаткових правил для в’їзду та перебування в Україні, таких як онлайн-реєстрація.

МЗС наполегливо рекомендує зважати на ці обставини при плануванні поїздки до України.

Рош га-Шана

У 2024 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, відзначатимуть з вечора 2 жовтня до вечора 4 жовтня. Цього дня єврейська громада святкує початок 5785 року за єврейським календарем.

За словами посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, попри застереження ізраїльського уряду, паломники все одно планують приїхати в Умань для святкування Рош га-Шана. Очікується, що їх кількість буде вдвічі більшою, ніж минулого року.

Крім того, в Умані посилюють заходи безпеки через паломництва в Умань на святкування Рош га-Шана.