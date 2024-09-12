Науседа назвав Білорусь джерелом ризиків та закликав до посилення санкцій

Білорусь залишається джерелом ризиків для Європи. Литва вимагатиме посилення санкцій проти Мінська на рівні з Росією.﻿ З посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи під час спільної пресконференції з главою держави Володимиром Зеленським, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він зазначив, що у Білорусі проводять спільні білорусько-російські військові навчання і з цієї території росіяни йшли в наступ на Україну. Також Науседа нагадав, що режим Олександра Лукашенка направляє незаконних мігрантів до Литви, щоб дестабілізувати ситуацію.

Президент Литви додав, що спроби Білорусі були нейтралізовані, але це не означає, що Мінськ не спробує повторити їх.

"Але ці операції просто перемістились до кордону з Польщею, і ні Польща, ні ЄС не можуть цього толерувати. Тому ми дивимось на цю державу без ілюзій і розуміємо, що це є ще одне джерело ризиків для всіх нас" , - сказав Науседа.

За його словами, Литви на всіх майданчиках закликає до посилення санкцій проти Білорусі на рівні з РФ. Нещодавно ЄС прийняв новий пакет санкцій проти Мінська, але Вільнюс просить більш суворих обмежень.

Нагадаємо, що Білорусь - одна з небагатьох країн, яка підтримує Росією. Вона розміщує на своїй території російські війська та техніку, а також вдається до провокацій на кордоні з Україною.

Так, у серпні лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що нібито дрони України залетіли у Білорусь і частину з них буцімто знищили. Лукашенко пригрозив "відповіддю" і наказав направити війська і техніку до кордону з Україною.

Українські прикордонники наголошують, що не фіксують змін на кордоні з Білоруссю, але продовжують спостерігати.

Крім того, останнім часом почастішали випадки, коли російські "Шахеди" залітають на територію Білорусі. І Мінськ, і Москва замовчують це.