Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна

Міністерство закордонних справ у четвер, 12 вересня, оголосило демарш монгольській стороні через відмову виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Владіміра Путіна.﻿﻿ З посиланням на заяву на сайті МЗС, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, до Києва з Улан-Батора "на виклик української сторони" прибула генеральна директорка департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг.

"До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни" , – йдеться в заяві.

Українське зовнішньополітичне відомство також пообіцяло враховувати рішення Монголії "у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин".

У МЗС додали, що сподіваються на кроки з боку Монголії для "відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин".

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.

Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснити енергетичною залежністю від РФ.

Більше про цю подію читайте у статті "ЄвроПравди": Міжнародне право сили. Які наслідки потягне відмова Монголії арештувати Путіна за ордером МКС.