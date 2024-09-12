Румунські ЗМІ розповіли деталі підготовки українських льотчиків на F-16

Українські льотчики прибули в Румунію для опанування винищувачів F-16 "кілька днів тому" та вже почали навчання. З посиланням на румунський телеканал Digi24, повідомляє Європейська правда.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про початок навчання українських льотчиків на F-16 у Румунії після розмови з румунським візаві Анджелом Тилваром.

Як наголошує Digi24, українці вперше опановуватимуть західні винищувачі в Румунії.

За інформацією телеканалу, група льотчиків прибула "лише кілька днів тому" і вже почала навчання на авіабазі Борча, що в повіті Келераш. Це не навчальний центр, відкритий у листопаді 2023 року, де проходили навчання румунські пілоти.

Припускається, що вже в жовтні українці почнуть льотні навчання.

Digi24 наголошує, що льотчики з України будуть пілотувати навчальні F-16, надані Румунії Нідерландами. Це має зняти занепокоєння через погрози Росії знищувати літаки НАТО, які полетять до України.

"У середньому підготовка пілотів на літаках F 16 займає шість місяців, тому ми очікуємо, що пілоти, які нещодавно прибули до Румунії, повернуться в Україну на початку наступного року" , – йдеться в публікації.

Досі про навчання українців у Румунії на F-16 не повідомлялось – ба більше, ще минулого місяця Румунія офіційно спростовувала, що таке навчання відбувається.