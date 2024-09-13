Axios: Ізраїль знищив іранський ракетний завод під час наземної операції в Сирії

У Сирії на початку цього тижня було знищено підземний ракетний завод, який збудував Іран. Це сталося під час наземної операції ЦАХАЛу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Axios.

Перша наземна операція ЦАХАЛ у Сирії за останні роки

За словами трьох джерел, знайомих із ситуацією, елітний підрозділ Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провів у Сирії доволі незвичайний рейд, знищивши підземний завод із виробництва високоточних ракет. За твердженнями Ізраїлю та США, це підприємство було побудоване Іраном.

Axios зазначає, що ізраїльські авіаудари по Сирії посилилися після того, як ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня. Проте рейд у неділю став першою наземною операцією, яку ЦАХАЛ провів за останні роки проти іранських цілей у Сирії.

Знищення заводу, судячи з усього, завдало значного удару по зусиллях Ірану та "Хезболли" у питанні виробництва високоточних ракет середньої дальності на сирійській території.

За словами джерел, ізраїльський уряд "зберігав незвичайне мовчання" з цього приводу і не взяв на себе відповідальність, щоб не спровокувати дії у відповідь з боку Сирії, Ірану або "Хезболли".

Що відбувалося у Сирії перед знищенням заводу

Видання нагадує, що державні ЗМІ Сирії, а також опозиційні організації, повідомили про масовані авіаудари ВПС Ізраїлю в неділю ввечері, 8 вересня. Вони припали по кількох районах західної Сирії, у тому числі поблизу міста Мас'яф, що недалеко від кордону з Ліваном.

Як повідомляли сирійські ЗМІ, загинули щонайменше 16 людей і ще 40 отримали поранення. Засоби масової інформації засудили авіаудари як "кричучу агресію", що у свою чергу також зробили і в МЗС Ірану, назвавши атаку "злочинною".

У середу, 11 вересня, сирійський опозиційний телеканал та грецький експерт з Близького Сходу Єва Кулуріотіс повідомили, що авіаудари були прикриттям для наземної операції ЦАХАЛ у Мас'яфі.

У свою чергу три джерела, поінформовані про операцію, підтвердили Axios, що елітний підрозділ ВПС Ізраїлю "Шальдаг" провів наліт і знищив об'єкт.

Ізраїль попередив США про атаку

Два джерела повідомили, що Ізраїль заздалегідь поінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про чутливу операцію, і в Америці не заперечували проти неї. При цьому у Білому домі коментарів для агентства не дали.

Як було знищено завод

Axios пише, що спецпідрозділ Ізраїлю застав зненацька сирійських охоронців на об'єкті і вбив кількох з них під час рейду. Одне з джерел уточнило, що жоден іранець чи бойовик "Хезболли" не постраждав.

За словами ще двох джерел, спецназ використав привезену із собою вибухівку, щоб підірвати підземний об'єкт зсередини, включно зі складним обладнанням.

Джерело Axios додало, що мета авіаударів полягала в тому, щоб перешкодити сирійським військовим направити підкріплення в район, де був розташований підземний завод.

Коли було збудовано завод

Два джерела, які мають безпосереднє знання справи, повідомили Axios, що іранці розпочали будівництво підземного об'єкта у співпраці з "Хезболлою" та Сирією в 2018 році після того, як серія ізраїльських авіаударів знищила більшу частину інфраструктури з виробництва іранських ракет у Сирії.

За даними джерел, іранці вирішили побудувати підземний завод глибоко всередині гори в Мас'яфі, оскільки він був би непроникним для авіаударів Ізраїлю.

Джерела стверджують, що іранський план полягав у виробництві високоточних ракет на цьому захищеному об'єкті неподалік кордону з Ліваном, щоб процес постачання "Хезболлі" в Лівані міг здійснюватися швидко і з меншим ризиком ізраїльських авіаударів.

У свою чергу розвідслужби Ізраїлю виявили процес будівництва та стежили за ним понад п'ять років під кодовою назвою "Deep Layer". Ізраїльтяни зрозуміли, що не зможуть знищити об'єкт авіаударом, і їм знадобиться наземна операція.

За словами одного з джерел, ізраїльські військові розглядали можливість проведення подібної операції щонайменше двічі за останні роки, але її не схвалили через високий ризик.

Раніше повідомлялось, що за даними сирійських державних ЗМІ, внаслідок атак Ізраїлю по сільській місцевості Хама в Сирії в неділю щонайменше загинули 4 мирних жителі. За словами джерел, атака була спрямована на великий військовий дослідницький центр.