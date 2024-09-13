Під Маріуполем зафіксовано "приліт" по складу ракет для ППО окупантів

Під Маріуполем завдано удару по складу ракет для ППО окупантів. Можливе і ураження розрахунку ППО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Підтверджене влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке. Детонація тривала до 5:20. Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО", - розповів він.

Наразі, за даними радника мера, загарбники розглядають евакуацію с. Портовське, все перекрито окупантами, така ж ситуація і в Мангуші.

"Мангуш. Виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса "Мангуш-Маріуполь". За спостереженнями, триває перебазування в режимі термінової евакуації після ураження. Подробиці згодом", - додав Андрющенко.

Вибухи у Маріуполі

Маріуполь російські війська окупували у лютому 2022 року. Для захоплення міста загарбники використовували постійні бомбардування та тактику голоду.

З того часу Маріуполь перетворився на велику військову базу для забезпечення російських сил, які прямують на фронт.

При цьому в місті постійно фіксуються "прильоти" по місцях розташування складів та особового складу РФ. Зокрема, 11 вересня у Маріуполі та районі лунали вибухи.

Тоді фіксувалися "прильоти" по складу та базуванню окупантів. Після вибухів окупанти спішно евакуювали свої сили із селища Мелекіне.