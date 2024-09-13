У Мінагрополітики спрогнозували, як зміняться ціни на молочні продукти, м'ясо та яйця

Ціни на молочні продукти в Україні продовжать зростати. Водночас ціни на свинину, м'ясо птиці та яйця суттєво не зміняться﻿. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький під час дискусії, яку організував Центр економічної стратегії (ЦЕС), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За його словами, спека вплинула на кормові культури.

"Це вже відчувається по цінам на молоко. Там є здорожчання, є зменшення виробництва. Є такий тренд, що молоко і молочна продукція будуть впливати на інфляцію" , - сказав він та додав, що зростають і міжнародні ціни.

Висоцький заявив, що суттєвих коливань цін на м'ясо птиці, свинину та яйця наразі немає.

"Але в цілому воно не падає. І скоріше за все буде триматися на рівні в середньому попереднього року плюс-мінус. Попередній прогноз показує,є що суттєвих змін не буде" , - сказав чиновник

Інфляція в Україні

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. Вище річна інфляція була лише у серпні минулого року (8,6%).

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 6,0%. Молоко подорожчало на 9,4%, масло на 18,5%, м'ясо і м’ясопродукти подешевшали на 0,7%, ціни на яйця впали на 20,2%.

Як зазначили в НБУ, у серпні зростання цін на сирі продукти харчування відновилося - до 3,7% р/р. Зростання цін на оброблені продовольчі товари пришвидшилося до 7,4% р/р.