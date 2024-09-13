У Мінагрополітики спрогнозували, як зміняться ціни на молочні продукти, м'ясо та яйця
Ціни на молочні продукти в Україні продовжать зростати. Водночас ціни на свинину, м'ясо птиці та яйця суттєво не зміняться. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький під час дискусії, яку організував Центр економічної стратегії (ЦЕС), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За його словами, спека вплинула на кормові культури.
"Це вже відчувається по цінам на молоко. Там є здорожчання, є зменшення виробництва. Є такий тренд, що молоко і молочна продукція будуть впливати на інфляцію", - сказав він та додав, що зростають і міжнародні ціни.
Висоцький заявив, що суттєвих коливань цін на м'ясо птиці, свинину та яйця наразі немає.
"Але в цілому воно не падає. І скоріше за все буде триматися на рівні в середньому попереднього року плюс-мінус. Попередній прогноз показує,є що суттєвих змін не буде", - сказав чиновник
Інфляція в Україні
Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. Вище річна інфляція була лише у серпні минулого року (8,6%).
За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 6,0%. Молоко подорожчало на 9,4%, масло на 18,5%, м'ясо і м’ясопродукти подешевшали на 0,7%, ціни на яйця впали на 20,2%.
Як зазначили в НБУ, у серпні зростання цін на сирі продукти харчування відновилося - до 3,7% р/р. Зростання цін на оброблені продовольчі товари пришвидшилося до 7,4% р/р.