Шойгу поїхав на прийом до північнокорейського диктатора Кім Чен Ина

Рада безпеки РФ повідомила, що її голова, колишній міністр оборони РФ, Сергій Шойгу 13 вересня відвідав Пхеньян, де його прийняв північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"13 вересня делегація на чолі з секретарем Ради безпеки Російської Федерації С.К. Шойгу перебувала в Пхеньяні. У рамках триваючого стратегічного діалогу між нашими країнами відбувся предметний обмін думками з корейськими колегами з широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного".

Зазначається, що "Шойгу прийняв голова державних справ КНДР товариш Кім Чен Ин".

У повідомленні також зазначено, що зустрічі в Пхеньяні "відбулися у винятково довірчій, дружній атмосфері" в руслі домовленостей, яких було досягнуто під час державного візиту російського правителя Володимира Путіна до Пхеньяна в червні 2024 року.

"Вони зроблять важливий внесок у справу реалізації положень підписаного ними двостороннього договору про всеосяжне стратегічне партнерство" , - додали в Радбезі РФ.

Що передувало:

У червні 2024 року лідер Кремля Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.