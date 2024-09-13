У ЄС обіцяють швидку відповідь на передачу іранських ракет Росії

Європейський Союз засуджує нещодавню передачу Росії балістичних ракет іранського виробництва та готує нові санкції у зв’язку з цим, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля від імені Євросоюзу у п’ятницю.

Боррель зауважив, що позиція Європейського Союзу щодо участі Ірану у війні Росії завжди була чіткою, і тепер Європейський Союз "буде реагувати швидко і в координації з міжнародними партнерами".

"У тому числі за допомогою нових і значних обмежувальних заходів проти Ірану, включаючи визначення фізичних і юридичних осіб, причетних до іранських програм балістичних ракет і безпілотників, і в цьому зв'язку розглядає обмежувальні заходи також в авіаційному секторі Ірану", – заявив Боррель.

Він назвав передачу іранських ракет прямою загрозою європейській безпеці, що є суттєвою матеріальною ескалацією після постачання іранських БПЛА та боєприпасів.

"Це відбувається в розпал останніх атак Росії проти України, в тому числі із застосуванням балістичних ракет і безпілотників, які доводять її чітку рішучість продовжувати жорстоку загарбницьку війну проти України та її народу, зокрема, націлену на критично важливу енергетичну інфраструктуру, намагаючись спричинити якомога більшу кількість жертв серед цивільного населення і завдати масштабних руйнувань.

Іранські балістичні ракети тепер можуть бути використані для того, щоб спричинити подальші страждання та руйнування в Україні", – констатував Боррель.

Напередодні стало відомо, що Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії.

Раніше свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосила Велика Британія. Міністерство фінансів США також оголосило про нові санкції проти Ірану.