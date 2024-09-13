У Євросоюзі прокоментували погрози Путіна про пряму участь Європи у війні

У ЄС заявили, що залякування російського лідера Владіміра Путіна про втягування НАТО і європейських країн у війну у випадку використання західних далекобійних ракет на російській території не змінить позиції Євросоюзу стосовно підтримки України. Про це на брифінгу в п’ятницю сказав речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

У четвер Путін заявив, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

"Путін регулярно робить багато хибних коментарів. І факт полягає у тому, що це він почав війну проти України… ﻿﻿ Звичайно, ніщо з того, що він каже, не змінить наші позиції доти, доки він продовжує цю незаконну агресію проти українського народу" , – сказав Стано.

Він пообіцяв, що ЄС продовжить надавати підтримку Україні, включно з військовою підтримкою.

"Дискусії стосовно послаблення обмежень на використання зброї, наданої країнами-членами, тривають. Ми бачили результати обговорень у вигляді індивідуальних рішень. Стосовно цього питання немає загальноєвропейської позиції. Звичайно, це залежить від держав-членів, які надають зброю" , – сказав Стано.

Глава уряду Британії Кір Стармер у відповідь на залякування Путіна заявив, що це глава РФ розпочав війну в Україні і він може закінчити її в будь-який момент.