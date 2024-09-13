Британія відреагувала на позбавлення акредитації її дипломатів у Росії

Міністерство закордонних справ Великої Британії назвало звинувачення, висунуті російською службою безпеки ФСБ на адресу співробітників британського посольства у Москві, абсолютно безпідставними, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві міністерства, яку наводить The Guardian.

У відомстві відзначили, що російська влада відкликала дипломатичну акредитацію шести британських дипломатів у Росії минулого місяця.

"Звинувачення, висунуті сьогодні ФСБ проти наших співробітників, є абсолютно безпідставними", – заявили у міністерстві.

Там відзначили, що РФ пішла на цей крок після того, як уряд Великої Британії вжив заходів у відповідь на діяльність Росії в Європі та у Великій Британії.

"Ми беззаперечно захищаємо наші національні інтереси", – йдеться у заяві.

Повідомлення про те, що Росія відкликала акредитацію шести британських дипломатів у Москві через звинувачення у шпигунстві і підривній діяльності, пролунало в той час, коли глава уряду Британії Кір Стармер вирушив у Вашингтон, щоб обговорити дозвіл Україні на використання ракет дальнього радіуса дії в глибині російської території.

У четвер Путін заявив, що будь-який крок Заходу, який дозволить Києву використовувати далекобійну зброю проти цілей на території Росії, означатиме, що НАТО перебуває у стані війни з РФ.

Стармер у відповідь на залякування Путіна заявив, що це глава РФ розпочав війну в Україні і він може закінчити її в будь-який момент.