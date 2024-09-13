Зеленський заявив, що вже не має бути незакритих питань щодо ударів углиб РФ

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості отримання Україною зброї з достатньою далекобійністю. ﻿З посиланням на виступ голови держави на зустрічі Ялтинської європейської стратегії, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це він заявив після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і британським секретарем із закордонних справ Девідом Ламмі, які відвідали Київ.

"Сподіваюся, що після нашої розмови вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності. Я хочу підкреслити: достатньої. Достатньої не для того, щоб просто сказати, що рішення є. Далекобійності, достатньої для того, щоб змінити хід війни та змусити Росію шукати миру" , - заявив він.

Зеленський висловив сподівання на результативну підтримку міжнародних партнерів.