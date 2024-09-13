В естонській розвідці оцінили ситуацію на українському фронті

Керівник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг зазначив, що за останній тиждень Росія продовжила тиск на українські позиції в Донецькій області, незважаючи на перекидання частини сил на Курщину, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ERR.

За словами Ківісельга, Росія й далі утримує ініціативу на оперативному рівні, організовуючи тактичні наступальні дії з основним наголосом на Донецькому напрямку. Водночас тиск протягом тижня поступово знижувався – від 185 бойових зіткнень на добу до приблизно 110.

На Покровському напрямку, зазначає представник естонської розвідки, відбувається майже третина боїв.

Незважаючи на часткове перекидання російських військ до Курської області та початок контрнаступальної операції, наступальні дії російських військ на Донецькому напрямку не зменшилися, додав Ківісельг.

"За останніми даними, там сконцентрована група сил, яка сформована переважно з Повітряно-десантних військ і підрозділів морської піхоти. У Курську область також перекинуто підрозділи з Херсонської області", – описав естонський полковник.

Він констатував, що російське угруповання на Курщині не досягло значного успіху, а українські сили знищили 11 бойових танків противника.

Також, відзначив Ківісельг, Росія активізувалась на Курахівському напрямку, почавши наступальні дії із застосуванням бронетехніки. Водночас українцям вдалося знищити або вивезти з ладу близько 50% російської бойової техніки.

"Активність РФ на цьому напрямку зросла, але істотного прогресу досягнуто не було", – підсумував він.

Минулого тижня в естонській розвідці так само стверджували, що російські сили не змогли досягнути значного прогресу на полі бою в Україні.

Водночас британська розвідка констатувала, що російській армії за останні тижні вдалося досягти тактичного просування під Вугледаром і він, скоріш за все, і далі залишатиметься "гарячим" напрямком.