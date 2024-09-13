Червоний Хрест побоявся назвати РФ винною в ударі по своїм співробітникам - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив жаль, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста у своїй реакції побоявся назвати Росію винною в ударі по машинах гуманітарної місії на Донеччині, внаслідок якого загинули троє працівників ЧХ, повідомляє Українська правда.

Про це заявив глава держави, виступаючи на Ялтинській Європейській стратегії (YES).

"Дуже прикро бачити, що Червоний Хрест у своїй офіційній комунікації побоявся сказати навіть, що це був російський удар. Це наше життя, але це їх обличчя. І це не просто правда — це російський удар, це і є російський терор" , - сказав він.

12 вересня внаслідок ранкового артилерійського обстрілу Віролюбівки Костянтинівської громади Донецької області загинули троє співробітників МКЧХ, ще двоє отримали поранення. Було знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль.

Український омбудсман Дмитро Лубінець, коментуючи ситуацію, зауважив, що загиблі та поранені були штатними працівниками МКЧХ, які перебували у вантажівці під час обстрілу. Він закликав МКЧХ публічно засудити дії Росії, які є порушенням норм Женевських конвенцій, та висловив обурення відсутністю реакції від міжнародних організацій.