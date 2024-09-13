ВООЗ схвалила першу вакцину від віспи mpox

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно схвалила вакцину MVA-BN від біотехнологічної компанії Bavarian Nordic як перший засіб проти вірусу mpox (раніше відомої як мавпяча віспа). З посиланням на ВООЗ, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Наразі спалах захворюваності найбільший в Африці. Однак інфекція продовжує поширюватися в інших країнах.

Вакцина призначена для людей віком від 18 років і вводиться у вигляді двох доз із інтервалом у чотири тижні.

Водночас, у надзвичайних ситуаціях її дозволено використовувати для дітей, вагітних і осіб із ослабленим імунітетом, якщо користь перевищує можливі ризики. Наявні дані свідчать, що однодозова вакцина забезпечує 76% захисту, тоді як схема з двох доз підвищує ефективність до 82%.

У зв'язку з обмеженими запасами вакцини, ВООЗ рекомендує застосовувати одноразову дозу в критичних умовах. Компанія Bavarian Nordic оголосила про плани збільшити виробництво, зокрема, постачити ще 50 мільйонів доз упродовж наступних 12-18 місяців.

Таким чином, схвалення ВООЗ прискорить постачання вакцин у рейгіони, де ситуація найгірша. Це допоможе стримати подальше поширення хвороби на глобальному рівні.

Це схвалення ВООЗ не тільки прискорить постачання вакцин у найбільш уражені регіони, але й допоможе стримати подальше поширення захворювання на глобальному рівні.

Mpox (раніше мавпяча віспа) - це вірусна інфекція, яка поширюється через контакт із зараженими тваринами або людьми. Симптоми включають лихоманку, головний біль, м'язовий біль і висип. Захворювання стало глобальною проблемою після спалаху в 2022 році, коли було зафіксовано понад 100 000 випадків у більш ніж 120 країнах. ВООЗ схвалила вакцину MVA-BN для боротьби з mpox, яка має ефективність до 82% після двох доз.