Зеленський повідомив, що ситуація на Покровському напрямку вирівнюється

Ситуація на фронті складна, але впродовж останнього часу дещо вирівнюється ситуація на Покровському напрямку.﻿ Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті, зрозуміло, що вона складна, але тим не менш, я вважаю, що останні тижні трошки вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки, є різні випадки" , - заявив очільник держави.

Зеленський також зазначив, що операція ЗСУ в Курській області та бої на Донеччині пов’язані між собою.