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Зеленський повідомив, що ситуація на Покровському напрямку вирівнюється

Зеленський повідомив, що ситуація на Покровському напрямку вирівнюється
Фото: president.gov.ua

Ситуація на фронті складна, але впродовж останнього часу дещо вирівнюється ситуація на Покровському напрямку.﻿ Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті, зрозуміло, що вона складна, але тим не менш, я вважаю, що останні тижні трошки вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки, є різні випадки", - заявив очільник держави.

Зеленський також зазначив, що операція ЗСУ в Курській області та бої на Донеччині пов’язані між собою.

"Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, у тому ж Покровську, до початку Курської операції була 1 до 12. Сьогодні - 1 до 2,5... У цій ситуації нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення", - заявив президент.

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