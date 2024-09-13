Делегація МАГАТЕ вперше відвідала електропідстанцію в Україні

Співробітники МАГАТЕ відвідали електропідстанцію в Україні. Це був перший візит місії.﻿ З посиланням на сайт "МАГАТЕ" та "Укренерго", пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"Спостерігачі МАГАТЕ почали роботу на високовольтних електропідстанціях системи передачі. 12 вересня моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала одну з підстанцій "Укренерго", яка була внесена до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС" , - повідомили в "Укренерго".

Свій перший візит на електричну підстанцію місія МАГАТЕ здійснила в рамках своєї роботи з оцінки стану інфраструктури електромережі, необхідної для ядерної безпеки.

Під час візиту на майданчик "Київська" команда МАГАТЕ помітила пошкодження, зазнані раніше, але також відзначила, що після ремонту підстанція повернулася на повну потужність.

В МАГАТЕ зауважили, що надійний доступ до зовнішнього джерела живлення є одним із семи незамінних основ забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту, які два з половиною роки тому окреслив директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Оцінка стану підстанцій є важливим елементом нашої роботи в Україні, оскільки безпека роботи АЕС залежить від стабільного підключення до мережі. В останні тижні та місяці ситуація в цьому відношенні стає дедалі нестійкішою. Як експертам у галузі ядерної безпеки та відповідної інфраструктури, нам важливо отримати інформацію про стан підстанцій з перших рук" , - сказав Гроссі.

Нагадаємо, що днями у Київській області на території електропідстанції виявили вибухівку. ЇЇ знайшли енергетики під час огляду пошкоджених електромереж у четвер, 12 вересня.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що удари Російської Федерації по енергетиці України можуть спровокувати надзвичайну ситуацію на АЕС. Водночас він зазначив, що російські військові знають про дану небезпеку.