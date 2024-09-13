У Польщі запрацювава центр НАТО-Україна JATEC

У Польщі пройшла перша зустріч високого рівня в межах спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) – першої спільної інституції НАТО та України на посилення спроможностей Сил оборони та прискорення вступу до Альянсу.﻿﻿ З посиланням на Міністерство оборони, повідомляє Європейська правда.

Як відомо, рішення про створення JATEC було затверджене на саміті НАТО у Вашингтоні у липні 2024 року, його розгорнуто у польському місті Бидгощ.

Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер заявив, що спільний центр з НАТО допоможе Україні не лише впроваджувати процедури, підходи та стандарти, а й ділитися власним досвідом.

"Взаємосумісність – одна з головних наших цілей і ми робимо конкретні кроки для цього. Ми надали свої пропозиції щодо реалізації проєктів і очікуємо на предметні рішення" , – акцентував він.

А у Польщі вважають, що відкриття спільного центру з НАТО – реальний крок до інтеграції України в структуру Альянсу.

Як повідомило оборонне відомство, сторони юридично закріпили створення центру та окреслили його основні завдання, структуру, ролі та функції керівного складу. Сторони також погодились, що заснування центру має бути формально завершено у жовтні-листопаді цього року.

Ще одна тема переговорів – забезпечення роботи центру, а саме необхідність надання ресурсу з боку НАТО на реалізацію заходів та розбудови інформаційно-комунікаційної мережі.

Представники України та НАТО також погодились з необхідністю якнайшвидшого запуску проєктів в рамках діяльності JATEC.

Зокрема українська сторона передала перелік із 70 проєктів для спільної роботи і запропонувала, які з них мають стати пріоритетними.

Робота JATEC має на меті досягнення взаємосумісності безпекових і оборонних інституцій України з відповідними інституціями Альянсу, підвищення якості освіти, нарощення аналітичної складової та підготовки особового складу.