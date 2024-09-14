В Україні не обійдеться без дощів: синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 15 вересня, в Україні не обійдеться без дощів. До того ж вднь температура буде сильно вирізнятися в залежності від регіону, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У південно-західній частині та більшості західних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

У західних, Вінницькій та Одеській областях вночі 13-18°, вдень 18-25°; в Карпатах та на Закарпатті температура 11-16°. На решті території температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, на південному сході країни до 31°.

Вітер в Україні південно-східний та східний, 5-12 м/с, завтра на Лівобережжі та у західних областях, 15-16 вересня на південному сході подекуди пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні

Вересень 2024 в Україні розпочався із досить теплої, місцями навіть спекотної погоди. Синоптики прогнозували температуру до +35 градусів.

Незважаючи на те, що в Україні вже настала осінь, метеорологічне літо ще не скінчилося. Додамо, що лише за вересень 2024 в Україні встановлено кілька погодних рекордів.