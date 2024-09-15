Окупанти вбили трьох мешканців Запорізької області - ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 275 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Троє чоловіків 41, 59 та 61 років загинули внаслідок ворожих обстрілів Пологівського району. ﻿﻿ З посиланням на дані голови Запорізької ОДА Івана Федорова, повідомляє Українська правда.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Лобковому, П'ятихатках, Гуляйполю, Рівнопіллю, Верхній Терсі та Малинівці.

141 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

5 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе.

120 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новопавлівки.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури в Запорізькій області.