У Венесуелі заарештували іноземців за звинуваченнями у плануванні вбивства Мадуро

У Венесуелі спецслужби заарештували трьох громадян США, двох іспанців і громадянина Чехії за ймовірну участь у нібито спонсорованій США змові. Метою змови було вбивство президента Ніколаса Мадуро та кількох членів його уряду.﻿ Про це повідомляє Politico, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

"Ці групи (західних країн, - ред.) прагнуть заволодіти багатством країни, і ми, як уряд, будемо рішуче реагувати на будь-які спроби дестабілізації" , — сказав міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо, виступаючи на державному телебаченні.

За його словами, нібито було вилучено близько 400 "гвинтівок зі США".

Державний департамент США підтвердив, що троє американських громадян , у тому числі один військовослужбовець ВМС, утримуються у Венесуелі, але відкинув будь-який зв’язок із замахом.

"Будь-які заяви про причетність США до змови з повалення Мадуро є категоричною неправдою. Сполучені Штати продовжують підтримувати демократичне вирішення політичної кризи у Венесуелі" , – заявив речник Держдепартаменту.

Під час своєї пресконференції в суботу глава МВС Венесуели стверджував, що заарештовані громадяни Іспанії мали зв’язки з іспанською секретною службою та планували вбивство Мадуро.

Переслідування опозиції

Наприкінці серпня у Венесуелі було видано ордер на арешт основного конкурента Мадуро на президентських виборах Едмундо Гонсалеса, який, на думку низки західних країн, переміг. Лідера опозиції звинувачують у підбурюванні до заколоту і змові.

Стало відомо, що Гонгалеса понад місяць таємно ховали в нідерландському посольстві в Каракасі. Нещодавно він вилетів безпосередньо до Іспанії, де йому мають надати політичний притулок.