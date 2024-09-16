МЗС Туреччини про завершення війни: Має враховувати законні інтереси українців
Туреччина рішуче підтримує Україну як свого сусіда і братню країну, прагнучи якнайшвидшого завершення війни на основі поваги до законних інтересів українського народу. Про це сказав генеральний директор з питань міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ Туреччини Басат Озтюрк на форумі вашингтонського центру "Атлантична рада", повідомляє Ліга.net.
"Ми також підтримуємо Україну без вагань, тому що Україна є нашим сусідом, історично братньою, сестринською країною <...> Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем. Тому ми не хочемо затягувати цю війну", – сказав він, наголосивши, що, "звісно, Україна не має для цього здаватися".
Завершення війни, на думку посадовця, необхідно шукати через мирні переговори, результатом яких повинен стати "збалансований результат".
"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу. Але ми також маємо це зрозуміти. Ми повинні мати збалансований результат цих мирних переговорів", – підсумував Озтюрк.