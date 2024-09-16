МЗС Туреччини про завершення війни: Має враховувати законні інтереси українців

Туреччина рішуче підтримує Україну як свого сусіда і братню країну, прагнучи якнайшвидшого завершення війни на основі поваги до законних інтересів українського народу. Про це сказав генеральний директор з питань міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ Туреччини Басат Озтюрк на форумі вашингтонського центру "Атлантична рада", повідомляє Ліга.net.

"Ми також підтримуємо Україну без вагань, тому що Україна є нашим сусідом, історично братньою, сестринською країною <...> Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем. Тому ми не хочемо затягувати цю війну" , – сказав він, наголосивши, що, "звісно, Україна не має для цього здаватися".

Завершення війни, на думку посадовця, необхідно шукати через мирні переговори, результатом яких повинен стати "збалансований результат".