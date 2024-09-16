ОВА: Уламки "Шахеда" поранили жінку у Київській області
Через падіння уламків збитого ворожого безпілотника у Київській області поранено жінку, її шпиталізували, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram.
"На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка. Її госпіталізовано в один із медзакладів області, надається вся необхідна допомога".
За його словами, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.
Станом на 8.30 в області зафіксовано пошкодження 5 автомобілів та 5 приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи.
В чотирьох районах виникли загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.
Нагадаємо:
- Вночі 16 вересня сили ППО у повітряному просторі навколо Києва сили ППО уразили майже два десятки ворожих БпЛА.
- Загалом противник атакував Україну 56 ударними БпЛА типу Shahed-131/136, ППО знищила 53 з них, ще три – локаційно втрачені.